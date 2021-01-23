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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه تم التصدي للتعديات التي كانت موجود ببحيرة المنزلة.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، اليوم السبت: "التعديات اللي كانت موجودة حد تصدى لده، سابوها كده، ليه لأنها مشكلة كبيرة، سابوها تبقى عشش وبيوت وناس خارج القانون".

وتابع: "هيبة الدولة بتيجي لما تبذل جهد كبير لمواطنيها لتحسن حياتهم، شيلنا من 1 متر لـ 1.5 متر علشان كتلة من قاع البحيرة فيها مخلفات صعب تتشال علشان جودة المياه".

استطرد: "البحيرة بعد تأهيلها قابلة تبقى منتج حقيقي للسمك، ويتبقى سيطرة الدولة على توقيتات الصيد وأساليبه وكلام آخر كتير محتاجين نعمله، لو عملنا البحيرة كده ومسيطرناش عليها الناس هتصطاد الزريعة، علشان تنتج 80 ألف طن سمك أو أكثر لابد من السيطرة الكاملة على الإجراءات داخل البحيرة ونساعد الصيادين ونعلمهم ونحسن حياتهم ونبني ليهم كمان".