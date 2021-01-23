هناء سرور: محافظ المنوفية أمر بسرعة إنهاء إجراءات ترقية المُعلمين دفعة 2014

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المنوفية- أحمد الباهي:

قالت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب، اليوم السبت، إن اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية، أمر بسرعة إنهاء إجراءات ترقية المعلمين دفعة 2014، بعدما أصدر قرار الترقية لعدد من المحافظات.

وأكدت النائبة هناء سرور، أن وزارة التربية والتعليم قررت ترقية عدد 334 ألف معلما وما يقابلها من وظائف الأخصائيين للترقية إلى الوظيفة الأعلى، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2019، طبقًا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.