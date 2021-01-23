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العيادات الطبية المتنقلة في مخيم وعلان بحجة تواصل تقديم خدماتها العلاجية

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التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

العيادات الطبية المتنقلة في مخيم وعلان بحجة تواصل تقديم خدماتها العلاجية

واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم "وعلان" للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة، تقديم خدماتها العلاجية.

وراجع العيادات خلال الفترة من 1 حتى 6 يناير 2021م في قسم الطوارئ 50 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 70 شخصًا، وقسم التوعية والتثقيف 60 فردًا، وعيادة الصحة الإنجابية 7 مرضى، وعيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية 10 مستفيدين، وعيادة الأمراض الجلدية والفطريات 20 مستفيدًا، وعيادة الجراحة والتضميد 10 أفراد.

كما صرفت الأدوية لـ157 فردًا، وراجع قسم الخدمات التمريضية 40 مريضًا؛ فيما نفذت 5 أنشطة للتخلص من النفايات.

العيادات الطبية المتنقلة في مخيم وعلان بحجة تواصل تقديم خدماتها العلاجية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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