المتهكمون والمنتحلون والمزورون.. شاهد "جناة في قبضة رجال الأمن"

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مقطع فيديو يوثّق عددًا من الضبطيات الأمنية خلال الأيام القليلة الماضية

وثّق مقطع فيديو بثه اليوم حساب الأمن العام على "تويتر" عددًا من الضبطيات الأمنية التي تمت خلال الأيام القليلة الماضية؛ حيث أشار إلى القبض على مواطن وثلاثة مخالفين لنظام الإقامة من الجنسيات اليمنية والسودانية والسورية، قاموا بتزوير التقارير الطبية والإجازات المرضية والمتاجرة بها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف: تم القبض على ستة وافدين من الجنسية السورية اقتحموا مقار الشركات والمعدات وقاموا بسرقة ما تحويه من أموال ومعدات، وتم القبض على مواطن قام بالاعتداء على وافد بدفعه في مجرى مائي بأحد المواقع البرية، وتوثيق ذلك ونشره عبر حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأردف: تم القبض على ثلاثة مواطنين يقومون بسلب وافدين؛ منتحلين صفة رجال أمن.. وتم القبض على مواطنين يقومان بتوثيق مخالفتهما بسيرهما عكس السير في أحد الطرق الرئيسية وتهكمهما على رجال الأمن.

وتابع: تم القبض على مجموعة من الأشخاص ظهروا في فيديو انتحلوا خلاله صفة رجال الأمن واستخدموا تجهيزات مشابهة للتجهيزات الأمنية، وقاموا بنشر ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.