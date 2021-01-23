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"كورونا" في المملكة.. الحالات النشطة 2107 منها 329 "حرجة"

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"كورونا" في المملكة.. الحالات النشطة 2107 منها 329 "حرجة" "كورونا" في المملكة.. الحالات النشطة 2107 منها 329 "حرجة"
الصحة: لا تزال تتلقى الرعاية الطبية ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة

كشف تقرير وزارة الصحة اليومي عن مستجدات كورونا في المملكة، أنه تم إجراء (33875) فحصًا مخبريًّا جديدًا وتسجيل (197) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19)؛ ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (366185) حالة، من بينها (2107) حالات نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (329) حالة حرجة، كما تم تسجيل (203) حالات تعافٍ جديدة؛ ليصل عدد المتعافين -ولله الحمد- إلى (357728) حالة.

وبلغ عدد الوفيات (6350) حالة، بإضافة (4) حالات وفاة جديدة "يرحمهم الله جميعًا".

ودعت الصحة الجميعَ إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من ، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجددت "الصحة" التوصية لكل من لديه أعراض، بالتوجه لعيادات "تطمن" التي هيّأتها (الصحة) لخدمة من يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز "تأكد" التي خصصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب؛ وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل؛ بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق "واتساب" عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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