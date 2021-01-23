27 مارس.. الحكم على متهم في إعادة محاكمته بـ"خلية ميكروباص حلوان"

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مصراوي Masrawy

كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حجز اعادة محاكمة متهم اشترك مع آخرين بارتكاب عمليات إرهابية وقتلوا عمدا ضباط ورجال شرطة من وحدة مرور المنيب والجيزة وضابط و8 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، في القضية المعروفة إعلاميا بخلية "ميكروباص حلوان"، لجلسة 27 مارس.

كانت النيابة أحالت المتهم للمحاكمة الجنائية بعد أن وجهت له تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و 7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد على فهمى "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مسرى في 6 أبريل 2016.