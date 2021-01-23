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: تجهيز أرض شرق التفريعة صعب لكن كل حاجة ليها علاج بالعلم والهندسة

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السيسي: تجهيز أرض شرق التفريعة صعب لكن كل حاجة ليها علاج بالعلم والهندسة : تجهيز أرض شرق التفريعة صعب لكن كل حاجة ليها علاج بالعلم والهندسة

مصراوي Masrawy

02:54 م السبت 23 يناير 2021

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح ، إن الدولة أنفقت أكثر من 150 مليار جنيه بالنسبة للتعليم العالي، بخلاف أرقام أخرى يجري إنفاقها في مشروعات حالية.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، اليوم السبت: "جهد كبير أوي بيتعمل في كل مجال، محتاجين نسمع من الوزراء المختصين دائما الوزير يتكلم على الموضوع بتاعه علشان الإعلام يوصله للناس بشكل متكامل".

وحول تجهيز الأرض في مشروعات شرق التفريعة، قال: "مشروع شرق التفريعة مش من دلوقتي ده مطروح من 15 سنة طيب متعملش ليه، علشان أنت محتاج 25 مليار جنيه بس لتحسين التربة، طيب مفيش.. يبقى ميتعملش، والحقيقة الأرض اللي موجودة هناك صعبة جدا، لكن كل حاجة ليها علاج بالعلم والهندسة".

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مصراوي Masrawy

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