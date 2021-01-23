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أمين ومحترم.. : "وزير الري مغلبني في الميَّه"

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أمين ومحترم.. السيسي: "وزير الري مغلبني في الميَّه" أمين ومحترم.. : "وزير الري مغلبني في الميَّه"

مصراوي Masrawy

02:47 م السبت 23 يناير 2021

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح ، إنه يتم إنشاء محطات معالجة ثلاثية متطورة لمياه الصرف الصحي لتحسين جودتها وإعادة استخدامها في زراعات محددة.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، اليوم السبت: "علشان تبقى صالحة طبقا للمعايير الموضوعة من منظمة الصحة العالمية لزراعة 500 ألف فدان في خلال سنتين وهي أقصى مدة يمكن لأي أحد تنفيذ مشروع بالحجم ده".

وعن رفض وزير الري منح مليون متر مياه شرب نقية لخلطها بمياه الصرف المعالجة بمحطة الحمام لتحسين جودتها وتقليل نسبة الملوحة بها، قال السيسي: "بسأل وزير الري قالي مينفعش من الناحية العلمية، الدكتور محمد مغلبني في الميه والله".

واستطرد: "لكن بنعمل ليه كل اللي هوا عايزه لأنه أمين ومحترم وحريص على كل نقطة مياه في لتعظيم الموارد المتاحة واستيعاب النمو السكاني".

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