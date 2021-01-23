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تجديد حبس الأب المتهم بـ"تعرية ابنته ومحاولة حرقها" في الشارع

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تجديد حبس الأب المتهم بـ"تعرية ابنته ومحاولة حرقها" في الشارع تجديد حبس الأب المتهم بـ"تعرية ابنته ومحاولة حرقها" في الشارع

مصراوي Masrawy

02:46 م السبت 23 يناير 2021

الدقهلية - رامي محمود:

قرر قاضى المعارضات بمحكمة طلخا الجزئية "جنح نبروه" اليوم السبت، استمرار حبس الأب المتهم بتعرية ابنته الرضيعة وتعذيبها، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ووجهت للأب تهمة الشروع في قتل المجنى عليها، وتعريض حياتها للخطر وتهديد الأسرة.

وكانت نيابة طلخا برئاسة المستشار أحمد المسلمي، رئيس النيابة وتحت إشراف المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، قد قررت الاربعاء الماضى ، حبس الاب المتهم بتعرية ابنته الرضيعه وتعذيبها ، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتمهة الشروع في قتل المجني عليها وتعريض حياتها للخطر.

وتعود الواقعة عندما تلقى اللواء رأفت الفقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة نبروه من "أمال بسيونى محمد" 31 عاما، ربة منزل تتهم زوجها بتعرية طفلتها بأحد شوارع القرية للانتقام منها بسبب خلافات أسرية وقدمت مقطع يوضح ذلك.

وبتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم وتبين أنه يدعى "رمضان حسني جميل" 39 عامًا، حال اختبائه بمنزل أحد أصدقائه بذات القرية وجرى اقتياده إلى ديوان مركز شرطة نبروه، وبمواجهته برر جريمته بسبب خلافات بينه وزوجته دفعته إلى الانتقام منها.

وبالعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات أقرَّ المتهم بارتكابه الجريمة وصحة الفيديو وعلى ذلك أمرت "النيابة العامة" حينها بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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