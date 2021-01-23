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وفاة السيد الفيومي وكيل وزارة التعليم الجديد بالقليوبية

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وفاة السيد الفيومي وكيل وزارة التعليم الجديد بالقليوبية وفاة السيد الفيومي وكيل وزارة التعليم الجديد بالقليوبية

مصراوي Masrawy

02:38 م السبت 23 يناير 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن مصدر بديوان عام محافظة القليوبية، اليوم السبت، وفاة الدكتور السيد الفيومي، وكيل وزارة التعليم الجديد، والذي توفى إثر إصابته بأمراض مزمنة.

ونعت محافظة القليوبية، في بيان لها اليوم الفقيد، والذي تولى منصب وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، منذ شهور قليلة، خلفا للدكتور طه عجلان وكيل وزارة التعليم بمحافظة الإسماعيلية حاليا.

يشار إلى أن الدكتور السيد الفيومي من مواليد محافظة دمياط، ومن المنتظر الإعلان عن موعد ومكان الجنازة، عقب إعلان أسرته.

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