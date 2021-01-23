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الاتفاق على إنتاج لقاح "سبوتنيك في" الروسي في تركيا

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الاتفاق على إنتاج لقاح "سبوتنيك في" الروسي في تركيا الاتفاق على إنتاج لقاح "سبوتنيك في" الروسي في تركيا

مصراوي Masrawy

02:43 م السبت 23 يناير 2021

موسكو- (د ب ا):

وقع صندوق الاستثمار المباشر الروسي اتفاقية مع شركة تركية رائدة في مجال تصنيع المنتجات الدوائية، بشأن إنتاج لقاح (سبوتنيك في)المضاد لفيروس كورونا في تركيا والبدء في نقل التكنولوجيا.

وجاء في بيان للصندوق، نقله موقع"آر تى" الروسي، السبت: "حجم الإنتاج المحتمل هو ملايين الجرعات سنويا من لقاح سبوتنيك في). كما تجري مناقشة مسألة احتمالية توسيع حجم الإنتاج من اللقاح في المستقبل.. سيتم توفير اللقاح لكل من السوق المحلية في تركيا ودول أخرى".

وأضاف البيان: "يبدي الشركاء الأتراك اهتماما كبيرا باللقاح، الذي تزيد فعاليته عن 90%".

وتزايدت مؤخرا وتيرة اعتراف الدول باللقاح الروسي الأول في مختلف قارات العالم، رغم المنافسة الشديدة من قبل منتجين كبار في الولايات المتحدة وبريطانيا والصين.

وكانت العديد في دول أمريكا اللاتينبة قد أجازت رسميا استخدام لقاح "سبوتنيك في"، منها، الأرجنتين وبوليفيا وباراجواي وفنزويلا، فيما انطلقت عمليات إنتاج اللقاح في البرازيل، وهي مرشحة للتوسع لتغطية احتياجات دول المنطقة.

وانضمت مؤخرا كل من الإمارات والمجر إلى قائمة الدول التي اعتمدت رسميا "سبوتنيك في" الروسي، أول لقاح مضاد لعدوى كورونا على مستوى العالم جرى تسجيله رسميا.

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مصراوي Masrawy

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