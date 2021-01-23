سفير جيبوتي بالمملكة يُدين محاولة استهداف الرياض جوًّا اليوم

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وجّه الشكر لأبطال الدفاع الجوي بعد تصديهم بكفاءة للمحاولات الحوثية

عبّر ضياء الدين سعيد بامخرمة سفير جمهورية جيبوتي عميد السلك الدبلوماسي لدى المملكة، عن إدانة بلاده الشديدة للهجوم الذي استهدف الرياض صباح اليوم، وتصدت له الدفاعات الجوية السعودية.

وقال "بامخرمة" في تغريدة على حسابه: ‏في الوقت الذي نثمّن شاكرين لأبطال الدفاع الجوي في ‎القوات المسلحة ‎السعودية كفاءتهم في حماية سماء أرض ‎الحرمين الشريفين؛ نؤكد إدانتنا الشديدة للعدوان الذي استهدف ‎الرياض اليوم؛ مؤكدين تضامن جمهورية ‎جيبوتي المطلق مع الأشقاء في ‎المملكة.