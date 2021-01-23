أخبار عاجلة

فريق نافالني يعلن تفتيش شقته في موسكو -
القيادة الفلسطينية ترحب بنية واشنطن إعادة فتح مكتب منظمة التحرير -
إعصار "إلويز" يلحق أضرارًا بأكثر من 260 ألف شخص في موزمبيق -
إسرائيل: السودان وافق على إعادة 6 آلاف من رعاياه -
رئيس تنزانيا يحذر مواطنيه من الثقة في لقاحات كورونا -
ألمانيا: التعاون الدفاعي للاتحاد الأوروبي ليس بديلاً للناتو -
ألمانيا: التعاون لمكافحة كورونا يمكن أن يخلق ثقة بين إسرائيل وفلسطين -
إسكان البرلمان توافق على تعديل قانون البناء -
هدم مخالفات وإزالة إشغالات.. حملات مكثفة بأحياء الجيزة لتحقيق الانضباط -
مصرع شاب سقط من أعلى منزله في دمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

الداخلية X أسبوع.. غلق 4425 محلًا مخالفًا و121ألف سائق لعدم ارتداء الكمامات

Print
الداخلية X أسبوع.. غلق 4425 محلًا مخالفًا و121ألف سائق لعدم ارتداء الكمامات الداخلية X أسبوع.. غلق 4425 محلًا مخالفًا و121ألف سائق لعدم ارتداء الكمامات

مصراوي Masrawy

02:44 م السبت 23 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، استمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار .

وأسفرت الجهود خلال أسبوع في مجال الحد من انتشار فيروس كورونا عن ضبط6749 قضية تموينية متنوعة، وضبط 1486 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة.. بمضبوطات بلغت 8032 أرجيلة، وغلق 4425 محل مخالف لمواعيد الغلق، وضبط 121689 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 120248 شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة حيال 1441 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع شاب سقط من أعلى منزله في دمياط

مصرع شاب سقط من أعلى منزله في دمياط

تسجيل 870 اصابة بفيروس كورونا و 14 وفاة في الاردن

تسجيل 870 اصابة بفيروس كورونا و 14 وفاة في الاردن

برلماني يطالب بمجموعة وزارية لبناء الإنسان المصري

برلماني يطالب بمجموعة وزارية لبناء الإنسان المصري

بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية وروتاري مصر

بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية وروتاري مصر

شبكة عيون الإخبارية