الداخلية X أسبوع.. غلق 4425 محلًا مخالفًا و121ألف سائق لعدم ارتداء الكمامات

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، استمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأسفرت الجهود خلال أسبوع في مجال الحد من انتشار فيروس كورونا عن ضبط6749 قضية تموينية متنوعة، وضبط 1486 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة.. بمضبوطات بلغت 8032 أرجيلة، وغلق 4425 محل مخالف لمواعيد الغلق، وضبط 121689 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 120248 شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة حيال 1441 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.