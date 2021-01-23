★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن ما تقوم به الدولة من مشروعات لتطوير ورفع كفاءة منظومة المياه تعتمد على إعادة الصياغة للموارد الحالية.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، اليوم السبت: "بأكد إحنا المياه اللي بنعملها هي إعادة صياغة حقيقية للمية بتاعتنا.. مبنجورش على مية حد".

وتابع الرئيس: "لما قولنا 20 ألف كم تبطين في شبكة الري والترع، كانت عبارة عن مشروع في الأرض وخلاص، لكن الكلام اللي اتعمل بيتقال من ناس كتير، الـ 20 ألف كم دول هيوفروا مية كانت بتفقد حوالي 2 أو 3 مليار متر مكعب".