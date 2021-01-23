أخبار عاجلة

رئيس تنزانيا يحذر مواطنيه من الثقة في لقاحات كورونا -
ألمانيا: التعاون الدفاعي للاتحاد الأوروبي ليس بديلاً للناتو -
ألمانيا: التعاون لمكافحة كورونا يمكن أن يخلق ثقة بين إسرائيل وفلسطين -
إسكان البرلمان توافق على تعديل قانون البناء -
هدم مخالفات وإزالة إشغالات.. حملات مكثفة بأحياء الجيزة لتحقيق الانضباط -
مصرع شاب سقط من أعلى منزله في دمياط -
تسجيل 870 اصابة بفيروس كورونا و 14 وفاة في الاردن -
"نزاهة" تضبط 7 رجال أعمال و12 موظف بنك وضابط صف و5 مواطنين و7 مقيمين في قضية رشاوى وتحويلات مليارية للخارج -
"بلدي أبوعريش " يبرأ البلدية .. شارع المستشفى تحت الصيانة ويتبع فرع "النقل "بجازان -
تأكيداً لالتزام واشنطن بأمن المنطقة.. القاذفة "بي-52" تحلق فوق الخليج للمرة الـ3 في شهر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

: نعيد صياغة مياهنا ولا نجور على أحد

Print
السيسي: نعيد صياغة مياهنا ولا نجور على أحد : نعيد صياغة مياهنا ولا نجور على أحد

مصراوي Masrawy

02:36 م السبت 23 يناير 2021

كتب- محمد نصار:

أكد الرئيس عبدالفتاح ، أن ما تقوم به الدولة من مشروعات لتطوير ورفع كفاءة منظومة المياه تعتمد على إعادة الصياغة للموارد الحالية.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، اليوم السبت: "بأكد إحنا المياه اللي بنعملها هي إعادة صياغة حقيقية للمية بتاعتنا.. مبنجورش على مية حد".

وتابع الرئيس: "لما قولنا 20 ألف كم تبطين في الري والترع، كانت عبارة عن مشروع في الأرض وخلاص، لكن الكلام اللي اتعمل بيتقال من ناس كتير، الـ 20 ألف كم دول هيوفروا مية كانت بتفقد حوالي 2 أو 3 مليار متر مكعب".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع شاب سقط من أعلى منزله في دمياط

مصرع شاب سقط من أعلى منزله في دمياط

برلماني يطالب بمجموعة وزارية لبناء الإنسان المصري

برلماني يطالب بمجموعة وزارية لبناء الإنسان المصري

بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية وروتاري مصر

بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية وروتاري مصر

أحدث المعدات.. توجيه جديد من الرئيس بشأن تطوير الريف المصري

أحدث المعدات.. توجيه جديد من الرئيس بشأن تطوير الريف المصري

شبكة عيون الإخبارية