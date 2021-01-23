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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المشروعات التي توفرها الدولة تمثل فرصة حقيقية للعمل للمواطنين.

وأضاف الرئيس، خلال افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، اليوم السبت: "لما نبدأ في الـ 1500 قرية العمل المطلوب ضخم جدا هتشتغلوا وتشغلوا ناس معاكم".

وتابع الرئيس: "بقول للشركات جمدوا قلبكم لو عايزين تجيبوا عمالة أو معدات هاتوا.. حجم العمل المطلوب ضخم سواء في المشروع ده أو غيره".

واختتم الرئيس: "مش عايز أقول بيجيلي شكوى إن مش لاقيين عمالة، بقول عمالة مش عمالة ماهرة أو مدربة والشغل كله مش محتاج تكنولوجيا ولا حاجة".