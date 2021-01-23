الداخلية تنعش خزينة الدولة بـ 4 مليارات جنيه قيمة قضايا خلال أسبوع

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 55 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء، و7 مليار قضايا أموال عامة، وتهرب ضريبي خلال أسبوع على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك في أعقاب حملات نظمتها إدارات الأموال العامة والتهرب الضريبي، ومباحث الكهرباء، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية .

وشملت ضبط 80430 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد 55٫322٫795 جنيه.

كما أثمرت الجهود عن ضبط 166 قضية ضرائب عامة، كشف 273 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، و189 قضية في مجال الجمارك، و18 قضية في مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، و254 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، وتنفيذ 700 حكم قضائي، و296 قضية تحرى مدين ولجان فحص.

وضبط 10 قضايا في مجالات مكافحة جرائم إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي "تحويلات مالية غير مشروعة - توظيف أموال – تهريب جمركي"، و10 قضايا في مجالات اختلاس "مال عام – استيلاء على المال العام – إضرار بالمال العام - احتيال مصرفي – احتيال عبر الإنترنت - غسل أموال - كسب غير مشروع"، بقيمة إجمالية بلغت 4029703683 جنيه، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.