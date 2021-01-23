"أسترا زينيكا" تُخفّض إمداداتها من لقاح "كورونا" للاتحاد الأوروبي

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بنسبة 60 % نتيجة مشكلات في الإنتاج.. والتكتل يبدي انزعاجه

قال مسؤول كبير إن شركة "أسترا زينيكا" أخبرت مسؤولين في الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، أنها ستخفض شحنات لقاحها للوقاية من "كوفيد-19" إلى التكتل بنسبة 60 % لتصبح 31 مليون جرعة في الربع الأول من العام نتيجة مشكلات في الإنتاج.

ووفق "رويترز": سيمثل هذا الخفض ضربة أخرى لمساعي اللقاح الواقي من "كوفيد-19" في أوروبا بعد أن أبطأت شركتا "فايزر وبيونتيك" إمدادات لقاحهما للتكتل الأسبوع الماضي، معتبرتين أن الخطوة ضرورية للعمل على زيادة الإنتاج.

وكان من المقرر أن تقوم "أسترا زينيكا" بتوصيل نحو 80 مليون جرعة لقاح إلى الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد بحلول نهاية مارس.

وقال المسؤول الذي شارك في المحادثات: شركة "أسترا زينيكا" تعتزم بدء عمليات توصيل اللقاح إلى الاتحاد الأوروبي في 15 فبراير، وفقًا للخطط الأصلية.

وأكدت الشركة خفض الشحنات دون إعطاء تفاصيل محددة عن حجم العجز في الإنتاج.

ووافقت الشركة، التي تتخذ من بريطانيا مقرًّا لها، على توصيل أكثر من 80 مليون جرعة في الربع الثاني.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي أمس: إن الشركة لم تستطع وضع أهداف تسليم محدّثة للفترة من أبريل إلى يونيو؛ بسبب مشكلات الإنتاج.

من جانبها قالت مفوضة شؤون الصحة بالاتحاد الأوروبي، ستيلا كيرياكيديس، على "تويتر": حكومات دول الاتحاد الأوروبي عبرت عن انزعاجها الشديد من ذلك.

وأبرم الاتحاد الأوروبي صفقة لشراء ما لا يقل عن 300 مليون جرعة من "أسترا زينيكا"، مع إمكانية شراء مائة مليون جرعة أخرى، في إطار الالتزامات العالمية للشركة بتقديم أكثر من ثلاثة مليارات جرعة من اللقاح.فيروس كورونا الجديد