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عضو مجلس نواب: السلطات المصرية نجحت في تحرير مختطفين من بني سويف بليبيا

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عضو مجلس نواب: السلطات المصرية نجحت في تحرير مختطفين من بني سويف بليبيا عضو مجلس نواب: السلطات المصرية نجحت في تحرير مختطفين من بني سويف بليبيا

مصراوي Masrawy

02:17 م السبت 23 يناير 2021

بني سويف - حمدي سليمان:

أعلن النائب علي عبد الله مبروك عضو مجلس النواب ببني سويف، أن السلطات المصرية نجحت في الإفراج عن أبناء مركز ببا المختطفين في ليبيا.

وأشار أنه فور تواصله مع السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة جرى التنسيق مع السلطات الأمنية الليبية، وتمكنت الأجهزة المعنية فى ليبيا من تحرير 10 شباب أبناء فابريقة ببا، وتسليمهم للمنفذ البري بالسلوم.

كان عدد من الأهالي أطلقوا استغاثات عبر صفحات مواقع التواصل الإجتماعي، تفيد بمناشدة السلطات المصرية لمحاولة بذل الجهد للإفراج عن 10 من أبناء "فابريقة ببا" بعد أن اختطفوا على الحدود الليبية أثناء سفرهم بالطريق البري للبحث عن فرصة عمل.

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