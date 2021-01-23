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بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 69.. زيارة استثنائية لجميع نزلاء السجون

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بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 69.. زيارة استثنائية لجميع نزلاء السجون بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 69.. زيارة استثنائية لجميع نزلاء السجون

مصراوي Masrawy

02:10 م السبت 23 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

قررت وزارة الداخلية، اليوم السبت، منح جميع السجناء زيارة استثنائية على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة للنزلاء مع تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية، وذلك خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 26-1-2021 وحتى يوم الأحد الموافق 25 فبراير المقبل.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وبمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الــ69، وحرصًا من وزارة الداخلية على تقديم كل أوجه الدعم والرعاية لنزلاء السجون وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم

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