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28 مارس.. الحكم في إعادة إجراءات متهم بـ"أحداث عنف الظاهر"

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28 مارس.. الحكم في إعادة إجراءات متهم بـ"أحداث عنف الظاهر" 28 مارس.. الحكم في إعادة إجراءات متهم بـ"أحداث عنف الظاهر"

مصراوي Masrawy

02:08 م السبت 23 يناير 2021

كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، حجز إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف الظاهر"، لجلسة 28 مارس المقبل، للحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور على عمارة، وأمانة أشرف صلاح.

كانت النيابة وجهت للمتهم تهم الاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، والقتل العمد لمواطنين.

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