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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة الانتهاء من توفير البنية التحتية الكاملة لاستصلاح 100 ألف فدان في سيناء من المياه المعالجة.

وقال السيسي، خلال افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، اليوم السبت: "بجدد طرح المشروع، كنا بنقول في مياه كتير بتلقى في البحر وكانت فيها صرف صحي وزراعي وصناعي وده له تأثير سلبي على البيئة".

وتابع الرئيس: "طيب لو عالجنا المياه دي هنرميها في البحر قولنا لأ.. نعمل مشروع ونحول جزء من المياه دي، إحنا بنكلف والمياه دي تكون متوفرة في سيناء".

واستطرد: "المياه دي هنعمل بيها إيه، كتير من الموضوعات بتحتاج نظرة متكاملة، على الأقل بنتكلم في 250 أو 300 ألف فدان زيادة، محتاجين نعمل بنية أساسية للري لـ 100 ألف فدان، وبالتالي لازم يتعمل البنية الأساسية ليهم خلال الـ 6 شهور دول، لتصل شبكة الري لـ 100 ألف فدان".

وأكد الرئيس: "مفروض 30 يونيو نكون خلصنا وده جهد مش سهل، لأنك عايز تعمل كل الإجراءات ومحطات الرفع والترع اللي هتتمد علشان تغطي شبكة الري، كنا بنقول الترعة ماشية ونقول هندي الأرض للناس ونلتزم بالبنية الأساسية ولأننا مكناش بنعمل البنية الأساسية كانت الأرض بتتساب لأن ده تكلفة وجهد كبير على الناس يعملوها".