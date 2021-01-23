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القوى العاملة: صرف 147 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 240 شاباً بأسوان

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القوى العاملة: صرف 147 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 240 شاباً بأسوان القوى العاملة: صرف 147 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 240 شاباً بأسوان

مصراوي Masrawy

02:14 م السبت 23 يناير 2021

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان 240 شاباً بشركات القطاع الخاص والاستثماري.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما بلغ المسجلين 1020 راغب عمل، فضلاً عن إسقاط 1085 بطاقـة قيـد لم يتقدم أصحابها لتجديدها في المواعيد المحددة.

وقال سعفان، إن ذلك يأتي في إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل فى أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.

وتلقى الوزير، تقريرا بذلك من محمد عبد الوهاب، مدير المديرية في هذا الخصوص عن ما تم إنجازه خلال شهر ديسمبر الماضي، أشار فيه إلي أنه تم صرف 140 ألف جنيه لـ 50 عاملاً غير منتظم، رعاية اجتماعية، و 7414 جنيها رعاية صحية لـ 13 عاملاً من المسجلين بوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية.

وأوضح أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 203 منشأة (دوري نهاري) وعمل 13 حملة نهارية تفتيش شامل نهارية وليلية على 123 منشأة أخرى، وعمل 3 ندوات عمالية، أأما عن مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 66 منشأة، وإعادة التفتيش على 90 منشأة أخرى.

وفي مجال علاقات العمل، فقد تلقت المديرية 12 شكوى عمالية، تم إحالة 5 منها للمحكمة العمالية، وتبقت 7 شكاوى مازالت تحت البحث والدراسة.

وفي مجال التدريب المهني، تخرج 10 متدربات تم تدريبهم على التفصيل والخياطة، و 6 متدربين تم تدريبهم على مهنة السباكة الصحية بعد إتمام التدريب بالوحدة التدريبية المتنقلة بكفور كوم أمبو ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك برعاية (مبادرة حياة كريمة)، كما تخريج 32 متدربا ومتدربة بمركز تدريب المحمودية بأسوان بعد إتمام التدريب على مهنة التفصيل والخياطة ومهنة التبريد والتكييف ، وتم إيقاف التدريب بدورة الالكترونيات لحين الانتهاء من أعمال تطوير الورشة.

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