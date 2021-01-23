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لزوال السبب.. القوى العاملة: رفع إيقاف نشاط شركتين لإلحاق العمالة بالخارج

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لزوال السبب.. القوى العاملة: رفع إيقاف نشاط شركتين لإلحاق العمالة بالخارج لزوال السبب.. القوى العاملة: رفع إيقاف نشاط شركتين لإلحاق العمالة بالخارج

مصراوي Masrawy

02:12 م السبت 23 يناير 2021

كتب- يوسف عفيفي:

قررت وزارة القوى العاملة، رفع الإيقاف عن نشاط شركتين لزوال أسباب الوقف، واستمرارها في مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج.

وأوضح محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الشركتين التي تم رفع الإيقاف عنها لزوال أسباب الوقف هي: "عبد الرازق" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 398 شركات ، و"المسافر" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 885 شركات.

وأشار الوزير، إلى أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرطا من الشروط، أو تقاضي أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.

وأكد سعفان، أن الوزارة حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها فى سبيل ذلك تقوم بالتفتيش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة.

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