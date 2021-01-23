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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد السعداوي:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، إن نسبة كبيرة من مراكز تجميع الألبان تحتاج إلى تطوير.

وعلَّق السيسي على صورة لأحد مراكز تجميع الألبان قبل وبعد تطويرها، قائلًا إنه يتم العمل على تحويل مراكز تجميع الألبان لتتواكب مع مصاف المراكز العالمية؛ كي تكون مطابقة للمواصفات العالمية، فلدينا 826 مركز تجميع ألبان.

ونوه السيسي بأن الدولة تدفع تكلفة شهادة المواصفات العالمية لمراكز تجميع الألبان عن التجار بواقع 50 ألف جنيه؛ مما يزيد ثمن كيلو اللبن من مراكز تجميع الألبان عن نظيرتها العادية.

واستطرد الرئيس السيسي: "من حق المصريين الحصول على منتج جيد.. ومن حقنا أن كل حاجتنا تكون مطابقة للمواصفات العالمية".

صرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، بأن مشروع الفيروز في شرق بورسعيد يعتبر الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ليضيف إنجازًا جديدًا لسلسلة الإنجازات التنموية العملاقة التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويسهم المشروع العملاق كذلك بقيمة مضافة ضخمة في تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء؛ وذلك بإنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر المشروع 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في العديد من المهن والتخصصات في هذا المجال، كما يهدف إلى تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتي والحد من الاستيراد، ويزيد من فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية مما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطني.