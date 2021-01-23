أخبار عاجلة

رئيس تنزانيا يحذر مواطنيه من الثقة في لقاحات كورونا -
ألمانيا: التعاون الدفاعي للاتحاد الأوروبي ليس بديلاً للناتو -
ألمانيا: التعاون لمكافحة كورونا يمكن أن يخلق ثقة بين إسرائيل وفلسطين -
إسكان البرلمان توافق على تعديل قانون البناء -
هدم مخالفات وإزالة إشغالات.. حملات مكثفة بأحياء الجيزة لتحقيق الانضباط -
مصرع شاب سقط من أعلى منزله في دمياط -
تسجيل 870 اصابة بفيروس كورونا و 14 وفاة في الاردن -
"نزاهة" تضبط 7 رجال أعمال و12 موظف بنك وضابط صف و5 مواطنين و7 مقيمين في قضية رشاوى وتحويلات مليارية للخارج -
"بلدي أبوعريش " يبرأ البلدية .. شارع المستشفى تحت الصيانة ويتبع فرع "النقل "بجازان -
تأكيداً لالتزام واشنطن بأمن المنطقة.. القاذفة "بي-52" تحلق فوق الخليج للمرة الـ3 في شهر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

قبل وبعد.. صورة لتطوير أحد مراكز تجميع الألبان التي علَّق عليها الرئيس

Print
قبل وبعد.. صورة لتطوير أحد مراكز تجميع الألبان التي علَّق عليها الرئيس السيسي قبل وبعد.. صورة لتطوير أحد مراكز تجميع الألبان التي علَّق عليها الرئيس

مصراوي Masrawy

02:09 م السبت 23 يناير 2021

كتب- أحمد السعداوي:

قال الرئيس عبد الفتاح ، خلال افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، إن نسبة كبيرة من مراكز تجميع الألبان تحتاج إلى تطوير.

وعلَّق السيسي على صورة لأحد مراكز تجميع الألبان قبل وبعد تطويرها، قائلًا إنه يتم العمل على تحويل مراكز تجميع الألبان لتتواكب مع مصاف المراكز العالمية؛ كي تكون مطابقة للمواصفات العالمية، فلدينا 826 مركز تجميع ألبان.

ونوه السيسي بأن الدولة تدفع تكلفة شهادة المواصفات العالمية لمراكز تجميع الألبان عن التجار بواقع 50 ألف جنيه؛ مما يزيد ثمن كيلو من مراكز تجميع الألبان عن نظيرتها العادية.

واستطرد الرئيس السيسي: "من حق المصريين الحصول على منتج جيد.. ومن حقنا أن كل حاجتنا تكون مطابقة للمواصفات العالمية".

صرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، بأن مشروع الفيروز في شرق بورسعيد يعتبر الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ليضيف إنجازًا جديدًا لسلسلة الإنجازات التنموية العملاقة التي تشهدها خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويسهم المشروع العملاق كذلك بقيمة مضافة ضخمة في تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء؛ وذلك بإنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر المشروع 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في العديد من المهن والتخصصات في هذا المجال، كما يهدف إلى تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتي والحد من الاستيراد، ويزيد من فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية مما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطني.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع شاب سقط من أعلى منزله في دمياط

مصرع شاب سقط من أعلى منزله في دمياط

برلماني يطالب بمجموعة وزارية لبناء الإنسان المصري

برلماني يطالب بمجموعة وزارية لبناء الإنسان المصري

بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية وروتاري مصر

بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية وروتاري مصر

تجدد المواجهات بين المتظاهرين اللبنانيين وقوى الأمن في طرابلس

تجدد المواجهات بين المتظاهرين اللبنانيين وقوى الأمن في طرابلس

شبكة عيون الإخبارية