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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مصر شهدت خلال الست سنوات الماضية نهضة ودعم غير مسبوق في القطاع الزراعي، استهدفت تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة، إيمانا بأن لكل مواطن الحق في الحصول على احتياجاته من الغذاء الآمن والمستدام".

وأضاف القصير - في كلمته خلال افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي شرق التفريعة ببورسعيد بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي- أن قطاع الثروة الحيوانية بعناصره المختلفة إنتاج حيواني وداجني وسمكي يسهم بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 40 % من مجمل الإنتاج الزراعي في اقتصاديات الدول لما له من أبعاد متعددة المحاور.

وأشار إلى أن الثروة الحيوانية تعد بوابة الأمن الغذائي، وقد تركزت محاور الإنتاج الحيواني في حصر وترقيم وإنشاء قاعدة بيانات إحياء المشروع القومي للبتلو، وتمصير السلالات والتحسين الوراثي، ودعم وتطوير مراكز تجميع الألبان، وأسفر الحصر الميداني لأول مرة في جميع محافظات الجمهورية، أن عدد رؤوس الماشية بلغ حوالي 3.8 مليون رأس موزعة ما بين أبقار محلية وأبقار مستوردة وجاموس محلي وقد ساعد هذا الحصر في التخطيط لتحديد الاحتياجات من اللحوم وإدارة ملف الاستيراد وتحديد أماكن تمركز السلالات وتوزيعها وتحديد كميات اللبان والولادات المتوقعة والرعاية البيطرية والحيوانية.

وعن الاحتياجات من اللحوم أوضح أنه تم وضع تخطيط في بداية عام 2020 على أساس هذا الحصر موزع بين الإنتاج المحلي والمستورد انتهت إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتي التي كانت متوقع في بداية عام 2020 تصل إلى 52%، ولكن بفضل المشروعات التي تمت في مجال الثروة الحيوانية والمشروع القومي للبتلو وما تم من التحسين الوراثي قد انخفض حجم الاستيراد وارتفاع الإنتاج المحلي من اللحوم ما أدى إلى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي لتصل إلى 57%.​