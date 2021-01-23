أخبار عاجلة

رئيس تنزانيا يحذر مواطنيه من الثقة في لقاحات كورونا -
ألمانيا: التعاون الدفاعي للاتحاد الأوروبي ليس بديلاً للناتو -
ألمانيا: التعاون لمكافحة كورونا يمكن أن يخلق ثقة بين إسرائيل وفلسطين -
إسكان البرلمان توافق على تعديل قانون البناء -
هدم مخالفات وإزالة إشغالات.. حملات مكثفة بأحياء الجيزة لتحقيق الانضباط -
مصرع شاب سقط من أعلى منزله في دمياط -
تسجيل 870 اصابة بفيروس كورونا و 14 وفاة في الاردن -
"نزاهة" تضبط 7 رجال أعمال و12 موظف بنك وضابط صف و5 مواطنين و7 مقيمين في قضية رشاوى وتحويلات مليارية للخارج -
"بلدي أبوعريش " يبرأ البلدية .. شارع المستشفى تحت الصيانة ويتبع فرع "النقل "بجازان -
تأكيداً لالتزام واشنطن بأمن المنطقة.. القاذفة "بي-52" تحلق فوق الخليج للمرة الـ3 في شهر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزير الرزاعة: شهدت خلال الـ6 سنوات الماضية نهضة ودعم غير مسبوق في القطاع الزراعي

Print
وزير الرزاعة: مصر شهدت خلال الـ6 سنوات الماضية نهضة ودعم غير مسبوق في القطاع الزراعي وزير الرزاعة: شهدت خلال الـ6 سنوات الماضية نهضة ودعم غير مسبوق في القطاع الزراعي

مصراوي Masrawy

02:08 م السبت 23 يناير 2021

كتب- محمد نصار:

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن شهدت خلال الست سنوات الماضية نهضة ودعم غير مسبوق في القطاع الزراعي، استهدفت تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة، إيمانا بأن لكل مواطن الحق في الحصول على احتياجاته من الغذاء الآمن والمستدام".

وأضاف القصير - في كلمته خلال افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي شرق التفريعة ببورسعيد بحضور الرئيس عبدالفتاح - أن قطاع الثروة الحيوانية بعناصره المختلفة إنتاج حيواني وداجني وسمكي يسهم بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 40 % من مجمل الإنتاج الزراعي في اقتصاديات الدول لما له من أبعاد متعددة المحاور.

وأشار إلى أن الثروة الحيوانية تعد بوابة الأمن الغذائي، وقد تركزت محاور الإنتاج الحيواني في حصر وترقيم وإنشاء قاعدة بيانات إحياء المشروع القومي للبتلو، وتمصير السلالات والتحسين الوراثي، ودعم وتطوير مراكز تجميع الألبان، وأسفر الحصر الميداني لأول مرة في جميع محافظات الجمهورية، أن عدد رؤوس الماشية بلغ حوالي 3.8 مليون رأس موزعة ما بين أبقار محلية وأبقار مستوردة وجاموس محلي وقد ساعد هذا الحصر في التخطيط لتحديد الاحتياجات من اللحوم وإدارة ملف الاستيراد وتحديد أماكن تمركز السلالات وتوزيعها وتحديد كميات اللبان والولادات المتوقعة والرعاية البيطرية والحيوانية.

وعن الاحتياجات من اللحوم أوضح أنه تم وضع تخطيط في بداية عام 2020 على أساس هذا الحصر موزع بين الإنتاج المحلي والمستورد انتهت إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتي التي كانت متوقع في بداية عام 2020 تصل إلى 52%، ولكن بفضل المشروعات التي تمت في مجال الثروة الحيوانية والمشروع القومي للبتلو وما تم من التحسين الوراثي قد انخفض حجم الاستيراد وارتفاع الإنتاج المحلي من اللحوم ما أدى إلى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي لتصل إلى 57%.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع شاب سقط من أعلى منزله في دمياط

مصرع شاب سقط من أعلى منزله في دمياط

برلماني يطالب بمجموعة وزارية لبناء الإنسان المصري

برلماني يطالب بمجموعة وزارية لبناء الإنسان المصري

بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية وروتاري مصر

بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية وروتاري مصر

أحدث المعدات.. توجيه جديد من الرئيس بشأن تطوير الريف المصري

أحدث المعدات.. توجيه جديد من الرئيس بشأن تطوير الريف المصري

شبكة عيون الإخبارية