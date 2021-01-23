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تخطط لبناء 30 مدينة جديدة بتكلفة 44.5 مليار دولار

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مصر تخطط لبناء 30 مدينة جديدة بتكلفة 44.5 مليار دولار تخطط لبناء 30 مدينة جديدة بتكلفة 44.5 مليار دولار
"مدبولي" أشار إلى أنها ستستوعب 30 مليون نسمة

مصر تخطط لبناء 30 مدينة جديدة بتكلفة 44.5 مليار دولار

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم (السبت)، أن بلاده تخطط لبناء 30 مدينة جديدة بكلفة 700 مليار جنيه (نحو 44.5 مليار دولار)، قادرة على استيعاب 30 مليون نسمة.

وأوضح "مدبولي" أن تسعى لإنشاء عدة مدن من الجيل الرابع لاستيعاب الزيادة السكانية.

وبيّن أن كلفة مشروع تطوير القرى المصرية الذي يستهدف 58 مليون نسمة، بلغت 515 مليار جنيه.

وذكر أن بلاده قادرة على تصدير الكهرباء لدول الجوار بعد تحقيق فائض خلال السنوات الأخيرة باستثمارات بلغت 500 مليار جنيه مصري، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأشار إلى أن 21 ألف مشروع سيجري تنفيذها خلال السنوات الثلاث المقبلة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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