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طالبوا بمنعه من تولي مناصب عامة

أظهر استطلاع لـ"رويترز - إبسوس"، نشر اليوم (السبت)، أن أغلبية بسيطة من الأمريكيين تؤيد ضرورة إدانة مجلس الشيوخ للرئيس السابق دونالد ترامب بتهمة التحريض على العصيان، ومنعه من تولي مناصب عامة.

وبيّن استطلاع الرأي العام الذي أجري يومي الأربعاء والخميس الماضيين، أن 51 في المئة من الأميركيين يعتقدون أنه يجب إدانة "ترامب" بالتحريض على اقتحام مبنى الكونغرس في السادس من يناير.

ورأى 37 في المئة من الأمريكيين وفقاً للاستطلاع، أنه يجب عدم إدانة "ترامب"، فيما ذكر 12 في المئة أنهم غير متأكدين.

وعند سؤالهم عن المستقبل السياسي للرئيس الجمهوري السابق، قال 55 في المئة: إنه يجب عدم السماح لـ"ترامب" بشغل منصب عن طريق الانتخابات مرة أخرى، بينما أشار 34 في المئة إلى أنه ينبغي السماح له بالقيام بذلك، وأوضح 11 في المئة أنهم غير متأكدين.

وأظهر الاستطلاع انقسام الردود بشكل شبه كامل على أسس حزبية، فبينما رأى تسعة من كل عشرة ديمقراطيين أنه يجب إدانة "ترامب" ومنعه من تولي المنصب مرة أخرى، وافق أقلّ من اثنين من كل عشرة جمهوريين على ذلك.