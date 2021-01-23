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"الغبارية" جاثمة بفعل العاصفة.. "المسند": لا "مطرية" معتبرة في هذه المدة

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"الغبارية" جاثمة بفعل العاصفة.. "المسند": لا "مطرية" معتبرة في هذه المدة "الغبارية" جاثمة بفعل العاصفة.. "المسند": لا "مطرية" معتبرة في هذه المدة
عرض لدرجات الحرارة فجر اليوم وقال: طريف -3م والجوف وعرعر صفر

ذكر مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، أن العوالق الغبارية لا تزال جاثمة فوق أجزاء من مناطق مكة والباحة وعسير ونجران، جراء عاصفة يوم الأربعاء.

وقال "المسند": "لا يلوح في الأفق أي حالة مطرية معتبرة خلال الأيام الخمسة القادمة".

وعن درجات الحرارة المسجلة اليوم قال: "درجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم لـ28 محطة في #السعودية"، وذكر "#طريف -3م، #القريات -2.4م، #رفحاء -0.2م، #الجوف صفر، و#عرعر صفر".

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صحيفة سبق اﻹلكترونية

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