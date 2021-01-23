بحث بلجيكي: الكلاب تستطيع تحديد المصابين بـ"كورونا" بواسطة الشم

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يمكن استخدامها لتنفيذ هذه المهمة في أماكن التجمعات والمطارات

كشف الباحث بقسم الفيروسات بمعهد الأمصال واللقاحات البيطرية في مصر، الدكتور يحيى مدبولي، عن مفاجأة تتمثل في نتائج بحث بلجيكي لاستخدام الكلاب المدربة لاكتشاف الحالات المصابة بـ"كورونا" في أماكن التجمعات والمطارات، عن طريق حاسة الشم.

وقال "يحيي" في مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر الفضائية المصرية: البدء في الأبحاث كان نتيجة قدرة الكلاب الفائقة على الشم في بعض العلوم الطبية للكشف عن بعض أنواع السرطانات.

وأضاف: تم تكوين عينة من المصابين وغير المصابين بفيروس كورونا، وتم تدريب الكلاب لمدة أسبوع.

وأردف: خرّجت النتائج اكتشاف الكلاب للحالات المصابة بنسبة 100% من العينة عن طريق حاسة الشم وإفرازات عرق المصاب، وقد تم الإعلان عن نتائج مبشرة، وهناك تفاؤل من تلك النتائج لاكتشاف الحالات المصابة في أماكن التجمعات والمطارات المختلفة.

وعن إمكانية نقل الفيروس من الشخص المصاب إلى الكلاب أثناء عملية الفحص، قال الباحث بقسم الفيروسات بمعهد الأمصال: هناك خطة وضعها الباحثون تضم أكبر قدر ممكن من الإجراءات الوقائية للكلاب المستخدمة في هذا الأمر، كما أن هناك إمكانية لانتقال الفيروس للحيوانات الأليفة الضعيفة للغاية.