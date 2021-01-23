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تونس تمدد حظر التجوال الليلي والحجر الصحي الجزئي حتى 14 فبراير

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تونس تمدد حظر التجوال الليلي والحجر الصحي الجزئي حتى 14 فبراير تونس تمدد حظر التجوال الليلي والحجر الصحي الجزئي حتى 14 فبراير

مصراوي Masrawy

02:15 م السبت 23 يناير 2021

تونس- (د ب أ):

أعلنت السلطات الصحية في تونس، السبت، تمديد حظر التجوال الليلي وتدابير الحجر الصحي الجزئي حتى منتصف فبراير المقبل.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة وعضوة لجنة مكافحة الفيروس نصاف بن علية ، في مؤتمر صحفي، إن تمديد حظر التجوال سيبدأ من الساعة الثامنة ليلا وحتى الخامسة صباحا لمدة ثلاثة أسابيع.

كما سيتم تمديد بعض القيود في القطاعات المهنية مثل العمل بالمناوبة ودعم العمل عن بعد ومنع التجمعات والتظاهرات الثقافية.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل تصاعد أعداد المصابين والوفيات بفيروس كورونا بشكل يومي في انحاء البلاد.

وقالت نصاف: "نحن في مفترق خطير، إذا لم نطبق التدابير سنتخذ إجراءات أكثر شدة".

وبحسب آخر تحديث لوزارة الصحة توفي 103 أشخاص بالفيروس في أعلى حصيلة يومية بجانب تسجيل 2389 إصابة جديدة.

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