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مصراوي Masrawy

وكالات:

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن مصادر في إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، إن الأخير خطط في الأسابيع الأخيرة لتغيير وزير العدل بشخص آخر مواليا لقلب نتائج الانتخابات.

وذكرت المصادر، التي لم تُسمها الصحيفة، أن ترامب خطط مع جيفري كلارك، أحد المسؤولين في وزارة العدل، لإزاحة وزير العدل جيفري روزين وتعيين شخص آخر أكثر ولاء، بهدف إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية في ولاية جورجيا.

وبحسب المصادر فإن أحد الأسباب الرئيسية، التي دفعت ترامب إلى تغيير رأيه هو قرار الموظفين في وزارة العدل الاستقالة بشكل جماعي في حالة عزل روزين.

ولم يُقر ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكيةالتي أُجريت في 3 نوفمبر، بالهزيمة وأعلن فوزه وحاول الطعن في النتائج أمام المحاكم.