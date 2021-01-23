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مصراوي Masrawy

موسكو- أ ش أ:

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا جوليكوفا، السبت، إنتاج 7.6 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك في" ضد فيروس كورونا المستجد.

وأشارت جوليكوفا في تصريحات إعلامية -نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- إلى أنه تم بالفعل تسليم 2.1 جرعة من اللقاح إلى مختلف مناطق البلاد، موضحة أن الفرق الكبير بين الإنتاج والتوزيع يرجع إلى أن التصنيع يتم في أوقات مختلفة ولضمان جودة وسلامة اللقاح يتم تمريره عبر جهات مراقبة الجودة.

ولفتت جوليكوفا إلى أنه هناك زيادة إضافية متوقعة في الإنتاج خلال الأسبوع المقبل ولذلك ستتوسع فرص التطعيم للمواطنين الروس.

وبدأت حملات التطعيم الجماهيرية بدأت في مختلف مناطق روسيا يوم الاثنين الماضي.