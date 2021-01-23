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تنتج 7.6 مليون جرعة من لقاح كورونا

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روسيا تنتج 7.6 مليون جرعة من لقاح كورونا تنتج 7.6 مليون جرعة من لقاح كورونا

مصراوي Masrawy

01:56 م السبت 23 يناير 2021

موسكو- أ ش أ:

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا جوليكوفا، السبت، إنتاج 7.6 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك في" ضد المستجد.

وأشارت جوليكوفا في تصريحات إعلامية -نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- إلى أنه تم بالفعل تسليم 2.1 جرعة من اللقاح إلى مختلف مناطق البلاد، موضحة أن الفرق الكبير بين الإنتاج والتوزيع يرجع إلى أن التصنيع يتم في أوقات مختلفة ولضمان جودة وسلامة اللقاح يتم تمريره عبر جهات مراقبة الجودة.

ولفتت جوليكوفا إلى أنه هناك زيادة إضافية متوقعة في الإنتاج خلال الأسبوع المقبل ولذلك ستتوسع فرص التطعيم للمواطنين الروس.

وبدأت حملات التطعيم الجماهيرية بدأت في مختلف مناطق يوم الاثنين الماضي.

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