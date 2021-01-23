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الفلبين تسجل إصابات جديدة بسلالة كورونا البريطانية

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الفلبين تسجل إصابات جديدة بسلالة كورونا البريطانية الفلبين تسجل إصابات جديدة بسلالة كورونا البريطانية

مصراوي Masrawy

01:52 م السبت 23 يناير 2021

مانيلا- (د ب أ):

سجلت الفلبين، السبت، مزيدا من حالات الإصابة بسلالة سريعة العدوى، بعد فترة قصيرة من تخفيف القيود المتعلقة بالعمر في بعض المناطق.

وقال وزير الصحة، فرانسيسكو دوك إنه تم تأكيد إجمالي 17 حالة من سلالة مختلفة للفيروس هي"بي.117" التي تم رصدها أولا في بريطانيا.

وأضاف أنه من بين تلك الحالات، 14 حالة لم يكن لديها أي تاريخ سفر أو التعرض للفيروس بشكل كبير.

وقال دوك للصحفيين "كانت مسألة وقت فقط قبل وصول السلالة إلى البلاد".

وذكر خبراء صحة أنه من السابق لأوانه تأكيد ما إذا كانت هناك حالات انتقال محلية لسلالة "بي.117" للفيروس.

وكان قد تم تأكيد الحالة الأولى، التي تم رصدها قبل حوالي أسبوع، لدى وكيل عقارات يبلغ من العمر 29 عاما، سافر إلى دبي في ديسمبر الماضي وعاد إلى مانيلا.

جاء الإعلان بعد أن رفعت السلطات حظرا صارما للتجوال عن السكان ممن تتراوح أعمارهم ما بين 10 و65 عاما في مناطق، تتراجع فيها معدلات العدوى.

وقالت وكيلة وزارة الصحة، ماريا روساريو فيرجير إن الخبراء يدرسون توصية لتأجيل تخفيف القيود المتعلقة بالعمر، لاسيما بالنسبة للأطفال.

وسجلت وزارة الصحة الفلبينية، السبت، 1797 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 511 ألفا. وارتفعت حصيلة الوفاة بسبب الفيروس بواقع 54 حالة لتصل إلى عشرة آلاف و190 حالة.

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