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الأوقاف تغلق مسجد الرحمن ببورسعيد بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

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الأوقاف تغلق مسجد الرحمن ببورسعيد بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية الأوقاف تغلق مسجد الرحمن ببورسعيد بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

مصراوي Masrawy

01:48 م السبت 23 يناير 2021

كتب - محمود مصطفى:

قررت لجنة أزمة كورونا بديوان عام وزارة الأوقاف، غلق مسجد الرحمن بسوق البالة في إدارة الشرق وبورفؤاد بمديرية بورسعيد، لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية، لحين أخذ التعهدات اللازمة على رواد المسجد بالالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، إن القرار جاء بناء على ما ورد يوم الجمعة من مديرية أوقاف بورسعيد، بشأن عدم التزام رواد المسجد، وأكدت اللجنة أنها ستتخذ إجراءاتها الوقائية بكل حسم حفاظًا على صحة المواطنين، وأهابت برواد المساجد الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى لا يكونوا سببًا في غلق بيوت الله (عز وجل).

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