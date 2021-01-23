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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة تبذل جهودا كبيرة من أجل تطوير بحيرة المنزلة وإعادتها للعمل بكفاءة من جديد.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، اليوم السبت: "وزير الزراعة اتكلم على المنزلة حتى الآن فيه مزارع هناك، قولنا الـ 250 ألف فدان في المنزل هيبقوا بحيرة ولو تم السيطرة الحقيقية على أعمال الصيد وإلقاء الزريعة بها هتكفي كل الناس اللي شغالة في القطاع وهي كانت كده فعلا من حوالي 50 سنة هي اللي بيتم الصيد فيها، لكن بسبب الصرف الصحي بقى الموضوع صعب وتدهورت البحيرة هي وغيرها".

وتابع الرئيس: "المشروع هنا (الفيروز للاستزراع السمكي) ممكن تكون تكلفته كتير علشان معمول بمعايير متكاملة طبقا لأصول الصنعة، بداية من دخول المياه وتوزيعها ومعالجتها وإعادتها مرة أخرى دون التأثير على البيئة".

واستطرد: "لما بنتكلم على بحيرة المنزلة عملنا جهد ضخم جدا بتكلفة مليارات الجنيهات واللي بتقوم بالشغل ده شركات مصرية، مش معقول هيبقى فيه أحواض استزراع سمكي في يالمنزلة بعد كده، مينفعش.. لازم البحيرة دي تشتغل، وإحنا مش بنضيع حد خالص".