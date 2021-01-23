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29 مارس.. الحكم على 10 متهمين في قضية تظاهرات العياط

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29 مارس.. الحكم على 10 متهمين في قضية تظاهرات العياط 29 مارس.. الحكم على 10 متهمين في قضية تظاهرات العياط

مصراوي Masrawy

02:01 م السبت 23 يناير 2021

كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة الإرهاب، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، حجز محاكمة 10 متهمين "غيابيا" في قضية تظاهرات العياط، لجلسة 29 مارس، للحكم.

واتهمت النيابة المتهمين بانهم في يوم 11 نوفمبر عام 2016 ارتكبوا وأخرون مجهولون عملا إرهابيا بأن تظاهروا واستخدموا القوة والعنف والترويع بداخل البلاد بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، والقوا الرعب بين المواطنين، وعرضوا حياتهم وحرياتهم للخطر.

كذلك استعملوا وآخرون مجهولون القوة والعنف مع موظفين عموميين "مأموري ضبط قضائي" المجني عليهما النقيب محمود شميلة والخفير نظامي شعبان محمد إبان مباشرتهما لعملهما بمنع التظاهرات من قطع الطريق.

واشتركوا وآخرون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض من التأثير على السلطات في أعمالها وجعل السلم العام في خطر.

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