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جنوب سيناء- رضا السيد:

أجرى الأنبا أبوللو، أسقف جنوب سيناء، والمطران داميانوس، رئيس دير سانت كاترين، اليوم السبت، زيارة لدير القديس موسى النبي بمدينة رأس سدر، وكان في استقبالهم رهبان الدير.

وقدم أسقف جنوب سيناء، التهنئة لرهبان الدير وكافة أقباط المدينة بأعياد الميلاد وعيد الظهور الإلهي.

وأقام أسقف جنوب سيناء ورئيس دير سانت كاترين، جلسة روحانية مع رهبان الدير، تحدثوا خلالها عن الفضائل الرهبانية، والمحبة والتواضع والطاعة، والاعتراف وصلاة يسوع، وكيف ينتصر الراهب على الحروب الشيطانية.

وقال الأنبا أبوللو أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه سماحة لكافة الأديان السماوية، ومخلص لمصر وشعبها، وإنجازاته كبيرة في وقت قصير، ونموذجًا مشرفًا لاحترام الأديان السماوية.

وقال الأنبا أبوللو، إن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، يتبنى أماكن العبادة الخاصة بأقباط جنوب سيناء ويقدم لهم الدعم، وخاصة دير سانت كاترين الذي يضم الرهبان وبدو المدينة الذين يعدون حصن الأمان للدير.

وأهدى رئيس دير سانت كاترين الأنبا أبوللو كمية من البخور اليوناني، وبعض منتجات الدير من الزيتون وزيت الزيتون.