محافظ أسوان: لامجال للتأخير في تنفيذ الإسكان المتميز - صور

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أسوان – إيهاب عمران:

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، خلال جولته التفقدية لمشروع الإسكان المتميز، اليوم السبت، إنه لا مجال لأي تقاعس أو تأخير من الشركات في التنفيذ.

وأضاف المحافظ:"ليس لدينا رفاهية الوقت لذا يرجى الانتهاء والإسراع بتسليم الوحدات السكنية لباقي الحاجزين".

وشدد اللواء أشرف عطية، على وضع خطة زمنية محددة وتقرير أسبوعي لعرضه عليه يتضمن حجم الأعمال المنفذة والمتبقى منها لإنهاء إنشاء وتشطيب باقي الوحدات السكنية بإجمالى 2118 بعد تسليم 744 للحاجزين في التجمعين الأول والثاني سواء بنظام التشطيب الكامل أو النصف تشطيب موجهًا مديرية الإسكان والشركات المنفذة بتكثيف العمالة وتلافي أي ملاحظات يبديها المستلمين للوحدات أولاً بأول حتى يتسنى لهم الإقامة بها في أسرع وقت ممكن.