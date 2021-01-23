جامعة أسيوط: عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول "داخل الحرم"

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أسيوط ـ محمود عجمي:

قال الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، اليوم السبت، إنه سوف يجرى إعلان جداول الامتحانات للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020/2021، خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل.

وأضاف نائب رئيس جامعة أسيوط، في تدوينة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول ستبدأ في مقر جامعة أسيوط بعد يوم 20 فبراير، وذلك وفقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات بتأجيل الامتحانات لبعد إجازة نصف العام الدراسي الحالي.