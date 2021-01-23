أخبار عاجلة

تسجيل 870 اصابة بفيروس كورونا و 14 وفاة في الاردن -
"نزاهة" تضبط 7 رجال أعمال و12 موظف بنك وضابط صف و5 مواطنين و7 مقيمين في قضية رشاوى وتحويلات مليارية للخارج -
"بلدي أبوعريش " يبرأ البلدية .. شارع المستشفى تحت الصيانة ويتبع فرع "النقل "بجازان -
تأكيداً لالتزام واشنطن بأمن المنطقة.. القاذفة "بي-52" تحلق فوق الخليج للمرة الـ3 في شهر -
التحريات تكشف ملابسات العثور على "جثة القصبجي" -
بريطانيا تسجل ثاني أعلى حصيلة يومية لوفيات كورونا -
بدء تطعيم الأطقم الطبية في الأقصر بلقاح كورونا (صور) -
وزيرة البيئة: تجاوزنا المستهدف في جميع مؤشرات الوزارة -
رئيس "صحة النواب" يطالب وزيرة البيئة بوقف مشروع "كايرو آي" لمخالفته القانون -
"نزاهة" تضبط 7 رجال أعمال و12 موظف بنك وضابط صف و5 مواطنين و7 مقيمين في قضية رشاوى وتحويلات مليارية للخارج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

جامعة أسيوط: عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول "داخل الحرم"

Print

مصراوي Masrawy

02:00 م السبت 23 يناير 2021

أسيوط ـ محمود عجمي:

قال الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، اليوم السبت، إنه سوف يجرى إعلان جداول الامتحانات للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020/2021، خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل.

وأضاف نائب رئيس جامعة أسيوط، في تدوينة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول ستبدأ في مقر جامعة أسيوط بعد يوم 20 فبراير، وذلك وفقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات بتأجيل الامتحانات لبعد إجازة نصف العام الدراسي الحالي.

اعلان

45aa58022b.jpg

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع شاب سقط من أعلى منزله في دمياط

مصرع شاب سقط من أعلى منزله في دمياط

برلماني يطالب بمجموعة وزارية لبناء الإنسان المصري

برلماني يطالب بمجموعة وزارية لبناء الإنسان المصري

بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية وروتاري مصر

بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية وروتاري مصر

أحدث المعدات.. توجيه جديد من الرئيس بشأن تطوير الريف المصري

أحدث المعدات.. توجيه جديد من الرئيس بشأن تطوير الريف المصري

شبكة عيون الإخبارية