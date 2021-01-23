تجديد حبس قاتل شقيقيه حرقًا في كفر الشيخ

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

جدد قاضي المعارضات بمحكمة دسوق الجزئية في كفر الشيخ، اليوم السبت، حبس قاتل شقيقيه حرقا، من خلال إشعاله النيران فيهما بمادة بترولية حارقة "بنزين"، بمنزلهم الكائن بقرية "إبطو" التابعة لمركز دسوق، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ووجه المستشار يحي السقعان، رئيس نيابة دسوق، عقب التحقيقات التي أجريت مع المتهم، تحت إشراف المستشار أشرف علي ربيع، المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية، تهمة القتل العمد، وذلك عقب اعترافه تفصليا بالواقعة.

تعود التفاصيل عندما تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد أيمن بكري، مأمور مركز شرطة دسوق، يفيد بتلقيه بلاغًا من المدعو شريف محمد فريج عون، 42 عامًا، بنشوب حريق في شقته بمنزل أسرته الكائن بقرية إبطو التابعة لمركز دسوق، متهمًا شقيقيه "محمد"، 40 عامًا، و"أيمن"، 47 عامًا، بإشعالهما النيران فيها، انتقامًا منه.

انتقل حينها العقيد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، رفقة الرائد أحمد ابوعريضة، رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، إلى مكان الواقعة محل البلاغ، وتبين من خلال الفحص وجود آثار حريق بالشقة لصاحب البلاغ، وإصابة 3 بحروق، وهما شقيقيه، وزوجته "نعيمة علي فضل الله"، 32 عامًا، فيما جرى نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى دسوق العام، للتعامل معهم طبيًا.

وتبين من التقرير الطبي الخاص بالأول "محمد"، إصابته بحروق من الدرجة الثالثة بالوجه، والذراعين، والصدر، والساقين بنسبة حوالي 72 %، ويستدعى علاجه بتحويله إلى مستشفى الإسكندرية الجامعي، وأثناء تجهيز الحالة للتحويل لفظ أنفاسه الأخيرة إثر تعرضه بتوقف مفاجئ في عضلة القلب، والتنفس، وجرى عمل إنعاش قلبي، ورئوي دون استجابة.

كما تبين من التقرير الطبي للمصاب الثاني "أيمن"، إصابته بحروق كامل بالوجه، والرقبة، والصدر، والبطن، والساقين، والأطراف العليا، والسفلية، ونسبة حروقه 100 %، وحالته العامة سيئة، وجرى تحويله إلى مستشفى اسكندرية الجامعي، وتوفي متأثرًا بحروقه، وإصابة الثالثة بحروق، في الوجه، والذراعين بنسبة 27 %، وجرى تحويلها إلى مستشفى كفر الشيخ العام.

وبفحص رجال الشرطة، تبين أن صاحب البلاغ هو مرتكب واقعة قتل شقيقيه حرقًا، إثر إشعال النيران فيهما، وفق ما أعترف به أمام النيابة العامة، بعدما شعر أنهما يعدان خطة التخلص منه، لسابق تهديد شقيقه أيمن الضحية الثانية بقتله، ظنًا من الأخير الضحية بأنه على علاقة غير شرعية مع زوجته، مستغلا غيابه للعمل في المملكة العربية السعودية.

وفي السياق كشفت تحريات العقيد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، والرائد أحمد أبو عريضة، رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، ومعاونيه النقباء صلاح الدين صالح، ومحمد حمدي، وأحمد يسري، تحت إشراف اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، والعميد ياسر عبدالرحيم، رئيس مباحث المديرية، عن وجود خلافات أسرية بين المتهم وشقيقيه.

وأوضحت التحريات أن المتهم ظن أن شقيقيه المجني عليهما، يرغبان بالتخلص منه لسابق تهديد أحدهما بقتله لاعتقاده وجود علاقة غير شرعية مع زوجته، وبناء ليه جهز مادة بترولية حارقة "بنزين" للتخلص منه ي حالة تنفيذ شقيقه قتله، وظل على ذلك الوضع حتى يوم الواقعة، فاضرما فيهما النيران بعد رش البنزين فيهما مشعلا النيران فيهما، بينما خلت التحريات من ثبوت إدعاءات الشقيق الضحية، بوجود علاقة غير شرعية بين زوجة المجني عليه، والمتهم.

حُرر عن ذلك المحضر 231 لسنة 2021 إداري مركز شرطة دسوق، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأعقب ذلك تجديد حبسه 15 يوما.