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الجيش الأوغندي يعلن مقتل 189 مقاتلا من حركة "الشباب" بالصومال

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الجيش الأوغندي يعلن مقتل 189 مقاتلا من حركة "الشباب" بالصومال الجيش الأوغندي يعلن مقتل 189 مقاتلا من حركة "الشباب" بالصومال

مصراوي Masrawy

01:30 م السبت 23 يناير 2021

مقديشيو- أ ش أ:

أعلن الجيش الأوغندي أن جنوده العاملة ضمن قوات حفظ السلام في الصومال قتلت 189 مقاتلا من حركة الشباب الصومالية المتطرفة جراء هجوم على أحد المعسكرات التابعة للحركة.

وقالت قوات الدفاع الشعبية الأوغندية - في بيان أوردته إذاعة "راديو شابيلي" الصومالية، السبت - إن جنوده أغارت أمس الجمعة على مخابيء للشباب في قرى "سيغالي، أديمول، كايتوي، الواقعة على بعد أكثر من 100 كيلومتر من جنوب غرب العاصمة مقديشيو.

وأضاف البيان أن الغارة التي قامت بها القوات أدت لمقتل لـ189 مقاتلا على صلة بتنظيم القاعدة، "وتدمير عدد من العتاد والمعدات العسكرية التي تُستخدم في شن الهجمات الإرهابية".

ويشكل الجنود الأوغنديين جزءا من بعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في الصومال التي تهدف إلى دعم المركزية ووقف جهود حركة "الشباب" للإطاحة بها.

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