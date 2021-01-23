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السفارة في تدعو السعوديين هناك للحذر والابتعاد عن مناطق المظاهرات

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السفارة في روسيا تدعو السعوديين هناك للحذر والابتعاد عن مناطق المظاهرات السفارة في تدعو السعوديين هناك للحذر والابتعاد عن مناطق المظاهرات
قالت : يمكن التواصل حال الطوارئ لاسمح الله مع هاتف شؤون السعوديين

السفارة في روسيا تدعو السعوديين هناك للحذر والابتعاد عن مناطق المظاهرات

دعت سفارة خادم الحرمين الشريفين في الاتحادية اليوم المواطنين الزائرين والمقيمين الى توخي الحيطة والحذر وتجنب مناطق التظاهرات .

وقالت السفارة : تأمل السفارة من المواطنين الزائرين والمقيمين توخي الحيطة والحذر وتجنب مناطق التظاهرات ، ويمكن التواصل حال الطوارىء لاسمح الله مع هاتف شؤون السعوديين .

وقالت تقارير صحفية اليوم ان الشرطة الروسية اعتقلت 238 شخصا حتى الآن خلال مظاهرات في أنحاء روسيا استجابة لدعوة المعارض المحتجز أليكسي نافالني .

ونقلت بي بي سي عن تقارير ان هناك توقف في خدمات الهاتف المحمول والإنترنت في روسيا مع شن الشرطة الروسية حملة ملاحقة ضد المحتجين مؤيدي نافالني .

وتحت عنوان "مظاهرات غير مرخص لها" قال موقع "روسيا اليوم" شهد عدد من المدن الروسية اليوم السبت مظاهرات غير مرخص بها ينظمها بعض مناصري الناشط المعارض، أليكسي نافالني.

وخرج أنصار نافالني الذي أوقفته السلطات فور عودته إلى روسيا الأحد الماضي بتهمة انتهاك شروط وقف تنفيذ عقوبة السجن الصادرة بحقه سابقا بتهمة الاختلاس.

وأفادت وسائل إعلام بتنفيذ أجهزة الأمن اعتقالات في صفوف المحتجين الذين خرجوا في احتجاجات غير مرخص بها، فيما كتبت مفوضة الرئيس الروسي لحقوق الأطفال، آنا كوزنيتسوفا، على حسابها في "فيسبوك" أن المتظاهرين في مدينة فلاديفوستوف، في أقصى شرق البلاد، شكلوا سلسلة بشرية من الأطفال ورشقوا عناصر الأمن من خلفها بمجسمات بلاستيكية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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