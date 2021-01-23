أخبار عاجلة

تسجيل 870 اصابة بفيروس كورونا و 14 وفاة في الاردن -
"نزاهة" تضبط 7 رجال أعمال و12 موظف بنك وضابط صف و5 مواطنين و7 مقيمين في قضية رشاوى وتحويلات مليارية للخارج -
"بلدي أبوعريش " يبرأ البلدية .. شارع المستشفى تحت الصيانة ويتبع فرع "النقل "بجازان -
تأكيداً لالتزام واشنطن بأمن المنطقة.. القاذفة "بي-52" تحلق فوق الخليج للمرة الـ3 في شهر -
التحريات تكشف ملابسات العثور على "جثة القصبجي" -
بريطانيا تسجل ثاني أعلى حصيلة يومية لوفيات كورونا -
بدء تطعيم الأطقم الطبية في الأقصر بلقاح كورونا (صور) -
وزيرة البيئة: تجاوزنا المستهدف في جميع مؤشرات الوزارة -
رئيس "صحة النواب" يطالب وزيرة البيئة بوقف مشروع "كايرو آي" لمخالفته القانون -
"نزاهة" تضبط 7 رجال أعمال و12 موظف بنك وضابط صف و5 مواطنين و7 مقيمين في قضية رشاوى وتحويلات مليارية للخارج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور - انتشال مصابين من أسفل عقار المحلة المنهار بينهما طفل

Print
بالصور - انتشال مصابين من أسفل عقار المحلة المنهار بينهما طفل بالصور - انتشال مصابين من أسفل عقار المحلة المنهار بينهما طفل

مصراوي Masrawy

01:29 م السبت 23 يناير 2021

الغربية - مروة شاهين:

انتشلت الأجهزة الأمنية والحماية المدينة بالغربية، مصابين اثنين من تحت أنقاض عقار المحلة الكبرى المنهار صباح اليوم السبت.

وتبين أن من بين المصابين "طفل" وجرى نقلهما لمستشفى المحلة العام لإسعافهما، وجار البحث عن باقي الضحايا.

وكانت شهدت منطقة أبوراضي بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم السبت، انهيار منزل مكون من 4 طوابق، وجاري البحث عن مواطنين سواء ضحايا أو ناجين أسفل أنقاضه.

وانتقل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إلى موقع العقار المنهار بمنطقة أبوراضى، وجرى فرض كردونًا أمنيا حول العقار المنهار المكون من 4 طوابق، وبمحيط المنازل المجاورة له.

اقرأ أيضا:

بالصور - انهيار عقار من 4 طوابق بالمحلة الكبرى وأنباء عن سقوط ضحايا

انتشال مصاب من أسفل عقار المحلة المنهار - صور

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
برلماني يطالب بمجموعة وزارية لبناء الإنسان المصري

برلماني يطالب بمجموعة وزارية لبناء الإنسان المصري

بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية وروتاري مصر

بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية وروتاري مصر

أحدث المعدات.. توجيه جديد من الرئيس بشأن تطوير الريف المصري

أحدث المعدات.. توجيه جديد من الرئيس بشأن تطوير الريف المصري

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب برئاسة مصر في فبراير المقبل

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب برئاسة مصر في فبراير المقبل

شبكة عيون الإخبارية