بالصور - انتشال مصابين من أسفل عقار المحلة المنهار بينهما طفل

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مصراوي Masrawy

الغربية - مروة شاهين:

انتشلت الأجهزة الأمنية والحماية المدينة بالغربية، مصابين اثنين من تحت أنقاض عقار المحلة الكبرى المنهار صباح اليوم السبت.

وتبين أن من بين المصابين "طفل" وجرى نقلهما لمستشفى المحلة العام لإسعافهما، وجار البحث عن باقي الضحايا.

وكانت شهدت منطقة أبوراضي بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم السبت، انهيار منزل مكون من 4 طوابق، وجاري البحث عن مواطنين سواء ضحايا أو ناجين أسفل أنقاضه.

وانتقل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إلى موقع العقار المنهار بمنطقة أبوراضى، وجرى فرض كردونًا أمنيا حول العقار المنهار المكون من 4 طوابق، وبمحيط المنازل المجاورة له.

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انتشال مصاب من أسفل عقار المحلة المنهار - صور