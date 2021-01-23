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ضبط 400 ألف قرص مكملات غذائية ضارة في الإسكندرية

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ضبط 400 ألف قرص مكملات غذائية ضارة في الإسكندرية ضبط 400 ألف قرص مكملات غذائية ضارة في الإسكندرية

مصراوي Masrawy

01:28 م السبت 23 يناير 2021

الإسكندرية – محمد عامر:

ضبطت إدارة مباحث بالإسكندرية، 406 آلاف قرص مكملات غذائية غير مسجلة بوزارة الصحة، وغير مطابقة للمواصفات القياسية داخل مصنع مكملات غذائية دون ترخيص.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين تفيد حيازة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المكملات الغذائية، دون ترخيص، منتجات غير مطابقة للمواصفات، وتشكل خطرا على الصحة العامة.

وبمداهمة المصنع المشار إليه، عثر على 406 آلاف قرص مكملات غذائية غير مطابقة لمواصفات وزارة الصحة، و500 كيلو جرام مادة ثاني أكسيد التيتانيوم "بودرة تلك" مجهولة المصدر ومحظور استخدامها في الصناعات الدوائية.

كما عثر داخل المصنع على 6 عبوات ألوان صناعية غير صالحة للاستخدام في عمليات التصنيع لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدونة عليها، وتشكل خطراً على الصحة العامة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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