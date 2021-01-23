القوى العاملة بأسوان تعين 240 شابًا بشركات القطاع الخاص والاستثماري

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أسوان – إيهاب عمران:

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان، اليوم السبت، تعيين 240 شابًا بشركات القطاع الخاص والاستثماري.

وقال محمد عبد الوهاب مدير مديرية القوى العاملة بأسوان، إن ذلك يأتى فى إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية للمساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل فى أن البطالة مشكلة لها حل، عن طريق التنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص.

وأضاف عبد الوهاب أنه جرى صرف 140 ألف جنيه لـ 50 عاملاً غير منتظم، ضمن الرعاية الاجتماعية، و 7414 جنيهًا رعاية صحية لـ 13 عاملاً من المسجلين بوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية .