أخبار عاجلة

تسجيل 870 اصابة بفيروس كورونا و 14 وفاة في الاردن -
"نزاهة" تضبط 7 رجال أعمال و12 موظف بنك وضابط صف و5 مواطنين و7 مقيمين في قضية رشاوى وتحويلات مليارية للخارج -
"بلدي أبوعريش " يبرأ البلدية .. شارع المستشفى تحت الصيانة ويتبع فرع "النقل "بجازان -
تأكيداً لالتزام واشنطن بأمن المنطقة.. القاذفة "بي-52" تحلق فوق الخليج للمرة الـ3 في شهر -
التحريات تكشف ملابسات العثور على "جثة القصبجي" -
بريطانيا تسجل ثاني أعلى حصيلة يومية لوفيات كورونا -
بدء تطعيم الأطقم الطبية في الأقصر بلقاح كورونا (صور) -
وزيرة البيئة: تجاوزنا المستهدف في جميع مؤشرات الوزارة -
رئيس "صحة النواب" يطالب وزيرة البيئة بوقف مشروع "كايرو آي" لمخالفته القانون -
"نزاهة" تضبط 7 رجال أعمال و12 موظف بنك وضابط صف و5 مواطنين و7 مقيمين في قضية رشاوى وتحويلات مليارية للخارج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

القوى العاملة بأسوان تعين 240 شابًا بشركات القطاع الخاص والاستثماري

Print
القوى العاملة بأسوان تعين 240 شابًا بشركات القطاع الخاص والاستثماري القوى العاملة بأسوان تعين 240 شابًا بشركات القطاع الخاص والاستثماري

مصراوي Masrawy

01:17 م السبت 23 يناير 2021

أسوان – إيهاب عمران:

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان، اليوم السبت، تعيين 240 شابًا بشركات القطاع الخاص والاستثماري.

وقال محمد عبد الوهاب مدير مديرية القوى العاملة بأسوان، إن ذلك يأتى فى إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية للمساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل فى أن البطالة مشكلة لها حل، عن طريق التنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص.

وأضاف عبد الوهاب أنه جرى صرف 140 ألف جنيه لـ 50 عاملاً غير منتظم، ضمن الرعاية الاجتماعية، و 7414 جنيهًا رعاية صحية لـ 13 عاملاً من المسجلين بوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية .

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
برلماني يطالب بمجموعة وزارية لبناء الإنسان المصري

برلماني يطالب بمجموعة وزارية لبناء الإنسان المصري

بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية وروتاري مصر

بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية وروتاري مصر

أحدث المعدات.. توجيه جديد من الرئيس بشأن تطوير الريف المصري

أحدث المعدات.. توجيه جديد من الرئيس بشأن تطوير الريف المصري

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب برئاسة مصر في فبراير المقبل

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب برئاسة مصر في فبراير المقبل

شبكة عيون الإخبارية