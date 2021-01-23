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انتحار سائق شنقًا في "مروحة سقف منزله" بالشرقية

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انتحار سائق شنقًا في "مروحة سقف منزله" بالشرقية انتحار سائق شنقًا في "مروحة سقف منزله" بالشرقية

مصراوي Masrawy

01:16 م السبت 23 يناير 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

انتحر سائق، اليوم السبت، بشنق نفسه داخل مسكنه بقرية "بني عامر" بالزقازيق بالشرقية، وذلك لمروره بحالة نفسية سيئة.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو روؤف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى "الزقازيق" العام، بوصول "أ.ا" 30 عامًا، سائق، مُقيم بقرية "بني عامر" بالزقازيق، جثة هامدة.

وتبين انتحار المتوفى لمروره بحالة نفسية سيئة، وذلك بأن علق نفسه في "جنش مروحة السقف" بمنزله.

وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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