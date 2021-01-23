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التحفظ على 142 ألف كمامة مجهولة المصدر في الإسكندرية

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التحفظ على 142 ألف كمامة مجهولة المصدر في الإسكندرية التحفظ على 142 ألف كمامة مجهولة المصدر في الإسكندرية

مصراوي Masrawy

01:14 م السبت 23 يناير 2021

الإسكندرية – محمد عامر:

تحفظت إدارة مباحث بالإسكندرية، على 142 ألف و500 ألف كمامة مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية داخل مصنعين دون ترخيص، لتجارة المستلزمات الطبية والكمامات، وذلك قبل طرحها في الأسواق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين تفيد وجود مصنعين، دون ترخيص، لإنتاج الكمامات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبمداهمة المصنع الأول، عثر على 106 آلاف و500 كمامة طبية دون بيانات "مجهولة المصدر"، وغير مطابقة لمواصفات وزارة الصحة، وتشكل خطرا على الصحة العامة.

بينما عثر داخل المصنع الثاني على 36 ألف كمامة مجهولة المصدر و2180 عبوة مطهرات طبية غير مطابقة للمواصفات، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق لجمهور المستهلكين.

تحررت المحاضر اللازمة، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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