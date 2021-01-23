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تشكل خطرًا على الصحة.. ضبط 7 أطنان دواجن ولحوم فاسدة بالإسكندرية

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تشكل خطرًا على الصحة.. ضبط 7 أطنان دواجن ولحوم فاسدة بالإسكندرية تشكل خطرًا على الصحة.. ضبط 7 أطنان دواجن ولحوم فاسدة بالإسكندرية

مصراوي Masrawy

01:13 م السبت 23 يناير 2021

الإسكندرية – محمد عامر:

ضبطت مباحث والتجارة الداخلية بالإسكندرية، 7 أطنان دواجن مجمدة ولحوم مستورة فاسدة، وذلك قبل طرحها في الأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وردت معلومات لضباط إدارة مباحث التموين والتجارة الداخلية تفيد حيازة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، دون ترخيص، كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة.

وبمداهمة الثلاجة المذكورة، عثر على 1.5 طن لحوم مستوردة، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، معدة للبيع والتداول بالأسواق لجمهور المستهلكين.

بينما جرى ضبط 6 أطنان و39 كيلو جرامًا دواجن مجمدة فاسدة، مجهولة المصدر، ولا يوجد عليها بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية، وذلك بحوزة سائق.

وتبين من تقرير اللجنة المرافقة للمأمورية وجود تغير في الخواص الطبيعية للدواجن واللحوم المضبوطة من حيث اللون والملمس والرائحة، وتشكل خطرا على الصحة العامة.

تحررت المحاضر اللازمة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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