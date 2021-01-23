الرئيس الأفغاني يقيل وزير المالية من منصبه إثر مخالفات إدارية

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مصراوي Masrawy

كابول- أ ش أ:

أقال الرئيس الأفغاني أشرف غاني، وزير المالية عبدالهادي أرجنديوال، من منصبه على خلفية عدة أسباب تتعلق بالإدارة، وعين محمد خالد بايندا قائما بأعمال الوزير.

وقال المكتب الإداري للرئيس الأفغاني - في بيان أوردته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، السبت - "إن أرجنديوال أرجأ تحصيل الضرائب ولم يتعاون مع فريق مشترك لتقييم التعينات غير القانونية بوزارة المالية كما منع التقييم، وكان هناك ضعف في الإدارة، فضلا عن عدم الالتزام بقيم الحكم وعدم الامتثال للمادة 77 من الدستور في أنشطته مع وجود انتهاك للقرارات والتوجيهات الرئاسية".

وكان أرجنديوال عُيّن قائما بأعمال وزير المالية خلال شهر مارس الماضي، ووافق البرلمان على ذلك في نوفمبر الماضي. فيما شغل بايندا منصب نائب وزير المالية خلال عام 2018.