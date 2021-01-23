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مصراوي Masrawy

موسكو- (بي بي سي):

اعتقل عشرات الأشخاص، السبت، بعد موجة مظاهرات شملت جميع أنحاء روسيا.وطالب أنصار المعارض الروسي، أليكسي نافالني، بالإفراج عنه.

ونشر فريق نافالني على الإنترنت دعوات إلى التجمع في 65 مدينة روسية.

وبدأت الاحتجاجات الأولى السبت في أقصى شرق روسيا حيث خرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع في فلاديفوستوك، وخاباروفسك، بينما انتشرت أعداد كبيرة من قوات الشرطة أمام المتظاهرين، بحسب ماقاله أنصار نافالني.

واعتقل حوالى 50 من المحتجين في عشر مدن روسية، بحسب مصادر غير حكومية متخصصة في مراقبة الاعتقالات.

ومن المتوقع أن تشهد موسكو مظاهرات كبيرة حيث تقوى تعبئة المعارضة عادة، لكن الشرطة توعدت بقمع أي مظاهرة غير مصرح بها.