أخبار عاجلة

تسجيل 870 اصابة بفيروس كورونا و 14 وفاة في الاردن -
"نزاهة" تضبط 7 رجال أعمال و12 موظف بنك وضابط صف و5 مواطنين و7 مقيمين في قضية رشاوى وتحويلات مليارية للخارج -
"بلدي أبوعريش " يبرأ البلدية .. شارع المستشفى تحت الصيانة ويتبع فرع "النقل "بجازان -
تأكيداً لالتزام واشنطن بأمن المنطقة.. القاذفة "بي-52" تحلق فوق الخليج للمرة الـ3 في شهر -
التحريات تكشف ملابسات العثور على "جثة القصبجي" -
بريطانيا تسجل ثاني أعلى حصيلة يومية لوفيات كورونا -
بدء تطعيم الأطقم الطبية في الأقصر بلقاح كورونا (صور) -
وزيرة البيئة: تجاوزنا المستهدف في جميع مؤشرات الوزارة -
رئيس "صحة النواب" يطالب وزيرة البيئة بوقف مشروع "كايرو آي" لمخالفته القانون -
"نزاهة" تضبط 7 رجال أعمال و12 موظف بنك وضابط صف و5 مواطنين و7 مقيمين في قضية رشاوى وتحويلات مليارية للخارج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

تعتقل العشرات من أنصار المعارض أليكسي نافالني بعد موجة مظاهرات

Print
روسيا تعتقل العشرات من أنصار المعارض أليكسي نافالني بعد موجة مظاهرات تعتقل العشرات من أنصار المعارض أليكسي نافالني بعد موجة مظاهرات

مصراوي Masrawy

01:12 م السبت 23 يناير 2021

موسكو- (بي بي سي):

اعتقل عشرات الأشخاص، السبت، بعد موجة مظاهرات شملت جميع أنحاء .وطالب أنصار المعارض الروسي، أليكسي نافالني، بالإفراج عنه.

ونشر فريق نافالني على الإنترنت دعوات إلى التجمع في 65 مدينة روسية.

وبدأت الاحتجاجات الأولى السبت في أقصى شرق روسيا حيث خرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع في فلاديفوستوك، وخاباروفسك، بينما انتشرت أعداد كبيرة من قوات الشرطة أمام المتظاهرين، بحسب ماقاله أنصار نافالني.

واعتقل حوالى 50 من المحتجين في عشر مدن روسية، بحسب مصادر غير حكومية متخصصة في مراقبة الاعتقالات.

ومن المتوقع أن تشهد موسكو مظاهرات كبيرة حيث تقوى تعبئة المعارضة عادة، لكن الشرطة توعدت بقمع أي مظاهرة غير مصرح بها.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بذريعة التحريض على التظاهر.. روسيا تغرم شبكات التواصل الاجتماعي

بذريعة التحريض على التظاهر.. روسيا تغرم شبكات التواصل الاجتماعي

برلماني يطالب بمجموعة وزارية لبناء الإنسان المصري

برلماني يطالب بمجموعة وزارية لبناء الإنسان المصري

بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية وروتاري مصر

بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية وروتاري مصر

بذريعة التحريض على التظاهر.. روسيا تغرم شبكات التواصل الاجتماعي

بذريعة التحريض على التظاهر.. روسيا تغرم شبكات التواصل الاجتماعي

شبكة عيون الإخبارية